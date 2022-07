Roma, riecco Mou. I giornali: “Mercato fermo, manca il grande nome. Josè è inquieto”

AS ROMA NEWS – Il ritorno a Roma di Josè Mourinho per cominciare la sua seconda stagione da allenatore giallorosso, quella dove di solito ottiene i risultati migliori, viene raccontata oggi dai quotidiani a tinte fosche.

L’allenatore viene descritto come “impaziente” o “inquieto“, e le sue scarne dichiarazioni (“Parliamo il 13 agosto”), come un “avviso“. Per il Corriere dello Sport, il mercato della Roma è fermo, nonostante sia arrivato proprio ieri Celik nella Capitale. E il silenzio di Mou fa rumore.

Anche Leggo (F. Balzani) descrive lo scenario di Trigoria con toni allarmistici: Trigoria viene raccontata come un posto dove si respira un’aria “bollente” e non solo per il caldo afoso di questi giorni, ma anche per un mercato che Mourinho si aspettava più veloce.

Il caso spinoso da risolvere, scrive il quotidiano, è quello relativo a Zaniolo, che si sente un giocatore della Juventus ormai da tempo, e l’allenatore portoghese non si augurava di iniziare la stagione con questa grana ancora da risolvere.

Al momento lo Special One deve fare i conti con una rosa provvisoria tra indesiderati e l’assenza del grande nome. Quello che serve per fare davvero una squadra all’altezza di Mourinho.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo