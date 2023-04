Roma, rinnovo a sorpresa per Kumbulla. Prolungamenti anche per Cristante e Boer

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tris di rinnovi di contratto in casa Roma, di cui uno a sorpresa, scrive in questi minuti il portale de Il Tempo (F. Biafora).

Oltre a Bryan Cristante, la cui firma era nell’aria ormai da diverso tempo e che è stata di fatto ufficializzata dai report sugli agenti sportivi pubblicato dalla Figc, arriva il prolungamento per Marash Kumbulla.

Il difensore centrale albanese, arrivato nell’estate del 2020 nell’ambito di uno scambio con il Verona (valutazione complessiva 29,5 milioni), ha infatti rinnovato il proprio contratto fino al 2027, con la firma sui documenti apposta lo scorso settembre.

Stessa durata del nuovo contratto per Cristante, tra i leader dello spogliatoio guidato dal tecnico José Mourinho. Un anno di meno di validità per il terzo accordo rivisto, quello del giovane terzo portiere Pietro Boer: la scadenza è stata portata dal 2024 al 2026.

Dietro la scelta della società di Trigoria c’è in particolare la voglia di trovare maggiore spazio all’interno del bilancio per restare all’interno dei paletti dell’accordo con l’Uefa dopo le violazioni sul Fair Play Finanziario.

Kumbulla nel bilancio chiuso al 30 giugno 2022 aveva un costo annuale di ammortamento pari a 6,2 milioni di euro e ora con questa operazione di rinnovo tale cifra si ridurrà, dovendo spalmare l’ammortamento residuo al 1 luglio 2022 (18,49 milioni) su cinque anni, quindi più o meno un dimezzamento di questa voce.

Fonte: iltempo.it