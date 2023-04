Serie A: Inter sconfitta in casa dalla Fiorentina (0-1), l’Atalanta batte la Cremonese (1-3)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sorpresa a San Siro: terza sconfitta di fila dell’Inter in campionato, che perde in casa con la Fiorentina e scivola momentaneamente al terzo posto dietro la Lazio.

Decide Bonaventura con un gol di testa al 53′, e a nulla sono valsi i tentativi dei nerazzurri di riaprire una partita equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti.

Vittoria anche dell’Atalanta sul campo della Cremonese per 3 a 1. La Dea passa in vantaggio al 44′ con De Roon, ma Ciofani fa 1 a 1 al 56′ dal dischetto. Il nuovo sorpasso arriva al 72′ con Boga.

Al 93′ Lookman chiude definitivamente il match realizzando il gol dell’1-3. Con questo successo l’Atalanta sale momentaneamente a 48 punti e si porta al quinto posto, scavalcando la Roma, ferma a 47, e agguantando il Milan.

La Cremonese invece rimane ultima a quota 13, sempre più destinata a un ritorno in Serie B.