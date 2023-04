Roma allo sprint finale

AS ROMA NEWS – Si parte. Da oggi per la Roma cominciano due mesi intensissimi e decisivi, che possono regalare grandi gioie o enormi delusioni. E che saranno impattanti sul futuro a breve termine del club.

Questo lungo sprint parte oggi alle 18 allo Stadio Olimpico con l’impegno sulla carta più semplice di quelli che restano: la Sampdoria ha vissuto una stagione terribile con numeri da record negativo per la sua storia, e ha di fatto un piede in Serie B. Con l’arrivo di Stankovic però i doriani, pur mantenendo un rendimento scadente di risultati, ha aumentato i giri delle sue prestazioni, diventando un’avversaria più scorbutica e difficile da affrontare.

Se i giallorossi, a cui mancherà quasi tutta la difesa, si aspettano una passeggiata di salute, probabilmente stanno sbagliando clamorosamente i loro calcoli. La Roma vista nelle ultime uscite in campionato è una squadra con tanti problemi ancora irrisolti, che non ha di certo palesato uno stato di forma (specie nei suoi giocatori migliori) tale da lasciare dormire sonni tranquilli ai propri tifosi.

La pausa per le nazionali potrebbe però aver inciso su questo aspetto. E’ la speranza di Mourinho, ma un po’ di tutti i romanisti: tutti, a partite da capitan Pellegrini, devono dare una sterzata decisiva alle proprie prestazioni se la Roma vuole sperare di ottenere gli obiettivi stagionali, che poi altro non sono che la qualificazione alla prossima Champions League.

Farlo tramite il campionato sarà durissimo: la Juventus è già tornata sotto, e visto il ritmo che sta tenendo è da considerare addirittura una delle favorite al quarto posto nonostante la penalità inflitta (che potrebbe anche essere cancellata nelle prossime settimane). L‘Atalanta è ancora viva e non ha le coppe da giocare, così come la Lazio che sta sfruttando, lei sì, il momento di crisi delle milanesi per allungare al secondo posto.

Nonostante questo la Roma ha l’obbligo di provarci fino all’ultimo, senza pensare alla strada, più corta ed agevole, che si è aperta in Europa League verso la finale di Budapest. A cominciare da oggi, dove i tre punti devono essere un obbligo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini