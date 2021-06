Roma, riparte la caccia al centravanti: tre nomi in lizza, decide Mou

AS ROMA NEWS – Caccia al centravanti. Se per la porta il nome caldissimo resta quello di Rui Patricio e per il centrocampo Xhaka ormai sembra a un passo dall’essere annunciato, in attacco il vero obiettivo di Tiago Pinto resta incerto.

Lo è stato di sicuro Andrea Belotti, 28 anni, che il Torino ha deciso di non cedere prima dell’Europeo, sperando che il valore del cartellino possa toccare ben altre cifre dei 15 milioni più 3 di bonus proposti dalla Roma.

E così Pinto ha deciso di mollare, almeno per il momento, la pista che porta al Gallo per muoversi in altre direzioni. Stando a quanto racconta Il Messaggero oggi, sono tre i profili al vaglio del general manager giallorosso.

Il primo è Patson Daka, 22 anni, centravanti zambiano del Salisburgo che completerebbe il reparto avanzato con la sua velocità unito al suo ottimo fiuto del gol. C’è poi il nome, che però va e viene, di Sardar Azmoun, 26 anni, dello Zenit: anche lui come Belotti è in scadenza di contratto 2022 ed è stato offerto in Italia.

Molto meno reclamizzato ma ugualmente apprezzato è Wout Weghorst, 28 anni, gigante di 1,97 centimetri che quest’anno ha segnato 20 gol in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg. Attaccane olandese forte fisicamente e devastante nel gioco aereo, sia in Olanda che in Germania ha sempre segnato tanti gol. Sarà decisivo il parere di Mourinho.