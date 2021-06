Calciomercato Roma, il Milan va su Cristante: contatti in corso con l’agente del calciatore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante, centrocampista giallorosso impegnato con l’Italia all’Europeo che partirà stasera, potrebbe diventare un obiettivo concreto del Milan.

L’indiscrezione di mercato viene lanciata in questi minuti su Twitter dal giornalista Rudy Galetti di Sportitalia: il club rossonero sta valutando l’ipotesi di intavolare una trattativa con la Roma per arrivare al mediano.

Per ora si parla di primi abboccamenti, ma la dirigenza milanista ha già preso contatti con l’agente del calciatore per capire le intenzioni dello stesso Cristante a un trasferimento al Milan. Davanti a un’apertura, i rossoneri andrebbero a bussare alle porte di Trigoria per conoscere le richieste della Roma.