“ON AIR!” – CIARDI: “La Roma porta agli Europei solo due giocatori, come il Brescia”, BERSANI: “Costanzo? Mossa sottovalutata da qualcuno”, PIACENTINI: “Chi consiglia i Friedkin mette l’interesse della Roma al primo posto”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ci sono solo due calciatori della Roma che hanno giocato qui quest’anno e che ora sono impegnati nell’Europeo, e sono solo Spinazzola e Cristante. Due giocatori. Gli stessi che porta il Brescia, squadra che gioca in serie B. E forse dovremmo rivedere il giudizio dei nostri calciatori in rosa. Certo, mancano Pellegrini e Zaniolo, però sarebbero sempre pochi. Costanzo? Ok, ma non è che lui para i rigori, o fa gol. Ognuno ha la sua opinione, ma non è di certo Costanzo la figura dominante di un palinsesto radiofonico o televisivo quando si parla di calcio e di campo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ho letto una cosa bellissima, che Mourinho voleva Belotti al Tottenham…ma io ricordo che il Tottenham aveva un certo Kane…ormai si scrive veramente di tutto. Bisognerà aspettare tanto. La Roma sicuramente avrà in serbo delle sorprese, e ci prenderà un colpo quando arriveranno. Perchè se è vero quello che leggiamo è brutta, brutta, brutta… Pellegrini? Ho letto che Mourinho non ha problemi se lui se ne va, e questo mi fa ben sperare… ”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Costanzo alla comunicazione della Roma? Dan e Ryan Friedkin hanno capito benissimo come si sta in una città come Roma, e come si sta al mondo. Dopo un anno si è marcata una differenza clamorosa con chi li ha preceduti. Io non penso che loro in Texas conoscessero Maurizio Costanzo, evidentemente in chi li consiglia, e in questo caso Guido Fienga, c’è un interesse più alto che è quello della Roma, e non un interesse personale come è stato per troppo tempo qui a Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quanto aspetto questo Europeo? Tanto. Primo perchè questa Italia mi piace, e poi perchè almeno ci passa il tempo in attesa dell’inizio del ritiro… Il Tottenham caccia Mourinho e prende Fonseca, è una cosa surreale. Sono passati da Conte a Fonseca. Ci sono cose che non si capiscono nel Tottenham. E poi c’è questa cosa di Costanzo: secondo me è un cambiamento profondo nella Roma. Costanzo rappresenta un’industria della comunicazione italiana, in tutti i campi: tv, radio e giornali. E’ un impero. E’ una cosa seria questa qua…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La stagione di Dzeko è stata ridicola. Poi bisogna capire se è stata colpa di una serie di cose, dal Covid al rapporto con l’allenatore. E c’è anche l’ingaggio pesantissimo che si porta dietro. Bisognerà vedere se collaborerà, oppure se a sua volta anche lui sta vedendo di trovare delle soluzioni all’estero, o alla Juventus. Prima sapremo qual è la parola fine su questa telenovela e meglio sarà. L’importante è che Mourinho con la società abbia le idee chiare sul da farsi. Costanzo? In tanti hanno sottovalutato questa mossa. Qualcuno c’ha riso sopra, a me ricorda la mossa di Mario Giobbe con Capello di 22 anni fa. Da come l’ho interpretata, qui arriva Mourinho e quindi va gestita la comunicazione. E Costanzo viene per fare questo, e non per fare le comunicazioni sullo stadio. L’ha spiegato lo stesso Costanzo…E chissà che spiragli sul fronte Totti non possano aprirsi…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Se i giocatori si rompono continuamente, non penso che sia per colpa dei campi di Trigoria che sono stati rifatti 300 volte. Io parlerei più di un problema di preparazione, di giocatori che vengono spremuti, utilizzati per forza perchè non possono stare mai fuori, come ad esempio Pellegrini. Su lui bisogna fare tante valutazioni: nella Roma ha fatto due mesi da giocatori importante, ma due mesi in tre anni…le valutazioni vanno fatte…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Florenzi ha fatto bene con il Psg e si merita il posto da titolare in Nazionale. Io fossi in Mourinho un pensierino a tenerlo lo farei. Pastore va via? Questa è la migliore notizia degli ultimi mesi. Con lui dovrebbero andar via altri due o tre esuberi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io ho dei dubbi su Smalling, non è giovane e quest’anno non è mai stato bene. E poi ho dei dubbi su Mancini nella difesa a quattro, con questo modulo fatica, e secondo me lì dietro c’è bisogno di qualcosa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha bisogno di qualcuno al centro della difesa, perchè ai lati sta messa bene con Karsdorp e Spinazzola. Ma quando prendi molti gol, oltre alla difesa, devi prendere in esame il centrocampo, perchè vuol dire che non ti protegge adeguatamente. La Roma ha un centrocampo molle, fiacco, e per questo prende tanti gol. Se il centrocampo non difende il reparto arretrato, sono guai…”

