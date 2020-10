LIVE! El Shaarawy alla Roma, è fatta: domani le visite mediche. Sarà un prestito secco fino a giugno

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Con la partenza di Justin Kluivert in direzione Lipsia, il mercato della Roma potrebbe ravvivarsi in queste ultime ore di contrattazioni. I giallorossi potrebbero a questo punto tornare a pensare a un rinforzo per l’attacco da regalare a Fonseca. Il nome caldissimo è quello di Stephan El Shaarawy, a un passo dal ritorno in giallorosso.

Aggiornamento ore 18:00 – Accordo fatto, El Sha torna alla Roma

Tutto fatto, Stephan El Shaarawy tornerà alla Roma. Lo comunica Gianluca Di Marzio su Twitter in questi minuti. Accordo raggiunto tra i giallorossi e lo Shanghai Shenua. Sarà un prestito secco fino a giugno.

Aggiornamento ore 17:00 – El Sha su Twitter è già giallorosso

L’account ufficiale di Stephan El Shaarawy su Twitter annuncia già il suo ritorno alla Roma. Il calciatore è indicato come “attaccante della AS Roma” e sulle immagini di copertina e del profilo il giocatore appare con la maglia giallorossa.

Aggiornamento ore 16:15 – ElSha, visite mediche domani

Aggiornamenti sul fronte El Shaarawy che portano tutti a un’unica soluzione: se Kluivert dovesse firmare con il Lipsia, il Faraone tornerà in giallorosso. L’attaccante potrebbe dunque svolgere domani le visite mediche. Intanto Roma e Shangai Shenua stanno limando i dettagli: sarà un prestito fino a giugno, con i giallorossi che vorrebbero fosse gratuito.

Stephan #ElShaarawy è ad un passo dal tornare alla #ASRoma, che lo vuole in prestito gratuito fino a giugno. Al momento lo #Shanghai vuole che il prestito sia oneroso, ma c’è ampia fiducia per un accordo@tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/sTwaOw0vrI — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 4, 2020

Aggiornamento ore 15:00 – Di Marzio: “El Shaarawy vicino”

Stephan El Shaarawy vicino al ritorno alla Roma. La clamorosa indiscrezione di mercato cominciata a circolare qualche minuto fa viene confermata da Sky Sport e da Gianluca Di Marzio, che con un tweet annuncia come il Faraone sia a un passo dal ritorno a Trigoria.

Conferma anche Angelo Mangiante che su Twitter scrive come El Shaarawy sia molto vicino al ritorno in giallorosso. Una notizia che accenderà di sicuro l’entusiasmo nel popolo romanista.

Idea El Shaarawy in prestito

Stando a quanto riferisce il portale in lingua inglese “romapress.net”, in queste ore potrebbe tornare in auge il nome di El Shaarawy. Il Faraone sta cercando una sistemazione in Europa e da tempo ha manifestato la sua volontà di tornare in giallorosso. Con la cessione di Kluivert, la possibilità di rivedere ElSha alla Roma è concreta, ma deve arrivare un segnale da Trigoria.

Ultime ore di mercato, il tempo stringe

A poche ore dalla chiusura del mercato, il tempo per fare operazioni è breve. La Roma, una volta ceduto Kluivert, avrebbe solo Carles Perez come attaccante da alternare a Pedro e Mkhitaryan, anche se in quel ruolo potrebbero giocarci anche Pellegrini e Villar. Ora la palla passa alla Roma che deve decidere se tornare o no sul mercato. El Shaarawy è un’opzione.