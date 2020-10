LIVE! Roma, Kluivert vicino al Lipsia: prestito oneroso a 1,5 milioni con obbligo di riscatto a determinate condizioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si accende il mercato della Roma in queste ultime ore di trattative. In uscita c’è Justin Kluivert, vicino al trasferimento in prestito al Lipsia. La notizia viene lanciata in queste ore da Sky Sport: dopo Schick, che poi è finito al Bayer Leverkusen, ora è l’attaccante olandese ad un passo dal club della Red Bull. Accordo vicino tra i club, Kluivert dovrebbe trasferirsi in prestito. Resta da capire se nella formula pattuita dai due club ci sarà un diritto di riscatto. Intanto però l’attaccante olandese si prepara a salutare Trigoria, direzione Bundesliga. Seguiranno aggiornamenti.

RB Leipzig are in advanced talks to sign Justin Kluivert from AS Roma on loan. Agreement close to be reached for the Dutch winger. 🔴 #ASRoma #RBLeipzig @SkySport — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2020

Aggiornamento ore 13:00: domani le visite mediche

Justin Kluivert partirà stasera per la Germania, e poi domani l’attaccante olandese svolgerà le visite mediche per il Lipsia. La cessione dell’ex Ajax è ormai a un passo.

Aggiornamento ore 12:45 – C’è l’obbligo di riscatto

Stando a quanto riferisce il giornalista Marco Juric su Twitter, nell’accordo per il trasferimento di Kluivert al Lipsia sarebbe presente un obbligo di riscatto da parte dei tedeschi al raggiungimento di “determinate condizioni”. Per il prestito la Roma incasserà 1,5 milioni di euro.