Serie A, pareggio tra Lazio e Inter (1-1). L’Atalanta demolisce anche il Cagliari (5-2) e vola in testa alla classifica

ALTRE NOTIZIE – Impressionante ruolino di marcia dell’Atalanta di Gasperini, che non trova rivali in questo avvio di campionato. Dopo aver asfaltato Torino e Lazio, ora è il Cagliari a essere distrutto.

Finisce 5 a 2 per i bergamaschi nonostante una prova tutto sommato discreta dei sardi. Apre le marcature Muriel, poi pareggia Godin. Ma è solo un’illusione: prima dell’intervallo segnano Pasalic e Zapata.

Nella ripresa il Cagliari prova a riaprirla con Joao Pedro, ma un gran gol del neo acquisto Lammers chiude i giochi e fissa il punteggio finale sul 5 a 2. Atalanta a punteggio pieno e in vetta al campionato. Juve e Inter avranno pane per i loro denti.

Nel match delle 15, pareggio per 1 a 1 tra Lazio e Inter. Nerazzurri in vantaggio con Lautaro Martinez nel primo tempo, poi pareggio di Milikovic-Savic nella ripresa. Il secondo tempo è particolarmente emozionante: prima Immobile si fa cacciare per un fallo di reazione su Vidal, poi è Sensi a finire negli spogliatoi per doppio giallo. Palo di Brozovic nel finale che salva la squadra di Inzaghi. La Lazio sale a 4 punti, l’Inter abbandona la vetta della classifica e si staziona a quota 7.

Negli altri match del pomeriggio, vittoria del Benevento (1-0) sul Bologna grazie a un gol di Lapadula e del Parma sul Verona con una rete di Kurtic in avvio di partita.

Redazione Giallorossi.net