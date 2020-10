PRIMAVERA: Zalewski trascina la Roma alla vittoria sul campo della Fiorentina (3-2)

AS ROMA NEWS – Nicola Zalewski trascina la Roma Primavera alla vittoria nel match giocato questo pomeriggio sul campo della Fiorentina: il centrocampista polacco classe 2002 realizza una doppietta che permette ai giallorossi di passare su un campo piuttosto ostico.

Primo tempo vivace, giocato a viso aperto dalle due squadre, ma sono i giallorossi a capitalizzare meglio le occasioni avute: al 15′ arriva la rete di Zalewski dopo un bello spunto di Milanese.

Nella ripresa è sempre il numero dieci giallorosso a prendere per mano la squadra con giocate sopraffine che mettono in difficoltà la retroguardia viola. Ma al 56′ arriva il pareggio di Agostinelli, ex giallorosso, in mezza rovesciata dopo un cross dalla bandierina. La partita però cambia di nuovo direzione grazie alla rete di Darboe, freddo davanti al portiere avversario.

Quindi è il solito Zalewski, a segno con un gran piatto destro di prima intenzione, a chiudere i giochi. Inutile il gran gol di Munteanu a tre minuti dal termine. Terza vittoria in tre partite per i ragazzi di Alberto De Rossi, partiti forte in questo campionato Primavera.

IL TABELLINO DEL MATCH

ACF FIORENTINA (4-2-3-1): Chiorra; Gentile, Duțu, Krastev (73′ Milani), Ponsi; Fiorini, Agostinelli; Montiel (84′ Toci), Pierozzi N., Di Stefano; Munteanu

A disp.: Riccò (GK), Fogli (GK), Quirini, Sacchini, Neri, Sene.

All.: Aquilani.

AS ROMA (3-4-3): Boer; Buttaro (84′ Muteba), Vicario, Feratovic; Milanese (74′ Cassano), Tripi, Darboe (84′ Astrologo), Providence (74′ Chierico); Podgoreanu (60′ Ciervo), Tall, Zalewski

A disp.: Mastrantonio (GK), Milan (GK), Evangelisti, Morichelli, Scandurra, Bamba, Voelkerling Persson.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Assistente 1: Sig. Antonio Lalomia di Agrigento.

Assistente 2: Sig. Vincenzo Madonia di Palermo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo