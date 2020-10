Smalling, la Roma senza piano B. Friedkin non autorizza altre operazioni: ecco perchè

ULTIME NEWS AS ROMA – O Smalling o niente. La Roma non ha in mano un’alternativa al difensore centrale inglese, e a questo punto o si troverà un’intesa col Manchester United nelle prossime 48 ore, oppure il mercato si chiuderà con l’acquisto di Borja Mayoral.

I Friedkin stoppano ogni altra operazione

Il motivo è spiegato oggi dall’edizione odierna de “La Repubblica” (M. Pinci): il presidente giallorosso Dan Friedkin, che sta seguendo la vicenda Smalling in prima persona, non ha dato l’autorizzazione a chiudere per altri difensori qualora la Roma non riuscisse ad arrivare a dama per il centrale inglese.

Marcao, Verissimo e Izzo, le alternative che non convincono

Nei giorni scorsi si era parlato soprattutto di tre centrali difensivi come possibili alternative per la difesa della Roma: i due brasiliani Marcao e Verissimo e il granata Izzo, caldeggiato da Raiola. Alternative che non sembrano aver convinto il presidente giallorosso, che vuole a tutti i costi chiudere per Smalling. Altrimenti meglio restare con Fazio e rimandare ogni altro acquisto a gennaio, quando la Roma avrà un nuovo ds a indirizzare le scelte di mercato.