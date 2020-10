Fazio, addio in bilico: la Samp pronta a chiudere, ma la Roma…

AS ROMA CALCIOMERCATO – Federico Fazio in bilico. Il centrale argentino, non convocato nemmeno ieri da Fonseca nonostante l’emergenza in difesa, è corteggiato pesantemente dalla Sampdoria ma la Roma sembra traccheggiare. Ma cerchiamo di capire meglio la situazione.

Samp pronta a chiudere, ma prima deve cedere

La Sampdoria nelle ultime ore ha mosso passi importanti verso l’acquisto di Fazio, trovando un’intesa di massima sia col calciatore che con la Roma. Ma prima di chiudere per l’argentino, i doriani devono cedere ufficialmente Colley al Fulham, trattativa alle battute finali.

L’incertezza della Roma

A Trigoria però non sembrano più essere così sicuri di liberarsi di Fazio, la cui cessione permetterebbe di risparmiare altri 2,4 milioni di euro netti a stagione. Il nodo è sempre Smalling: se l’inglese non dovesse arrivare a Roma prima del gong di fine mercato, i giallorossi potrebbero decidere di non liberare Fazio visto che al momento non sembra esserci un piano B per la difesa. I Friedkin, scrive La Repubblica (M. Pinci) non hanno infatti autorizzato altre operazioni.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica