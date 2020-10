UDINESE-ROMA 0-1, Gazzetta: “Pedro il senatore che fa la differenza”, La Repubblica: “Lo spagnolo salva Fonseca”, Il Tempo: “Passo indietro rispetto alla Juve”

NOTIZIE AS ROMA – Tutti pazzi per Pedro. Dopo la vittoria di ieri sera sul campo dell’Udinese grazie a una perla dello spagnolo, oggi tutti i giornali esaltano la prova del giocatore ex Barcellona e Chelsea. “Anche Pedro, 33 anni, si iscrive al partito dei senatori che fanno la differenza nel campionato italiano“, scrive la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Per La Repubblica (M. Pinci) la magia di Pedro salva la Roma e forse anche il suo allenatoe Paulo Fonseca, che era ancora traballante visti gli ultimi risultati ottenuti.

Più critico Il Tempo, che racconta oggi come la Roma, nonostante la vittoria, sul piano del gioco ha fatto un passo indietro rispetto alla bella prestazione offerta contro la Juventus.

