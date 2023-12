Roma, ruggito Champions

AS ROMA NEWS – Guai a definirla la vittoria di Mourinho. La Roma sbanca il Mapei Stadium e i meriti sono tutti della squadra, rimessa al centro del villaggio dal tecnico di Setubal, tornato a distribuire carezze ai suoi ragazzi dopo le scudisciate dei giorni scorsi.

Non è un caso se, al fischio di Marcenaro (ottima la sua direzione di gara), lo Special One corre in campo ad abbracciare uno per uno i suoi calciatori. E nelle dichiarazioni di fine partite il miele viene sparso a profusione anche all’indirizzo di proprietà e dirigenza, che (finalmente) si sono schierati con forza al fianco del proprio allenatore.

La vittoria di Sassuolo è un propulsore enorme nella rincorsa Champions di una Roma che sembra aver finalmente trovato continuità di risultati, elemento imprescindibile se si vuole raggiungere i propri obiettivi in campionato. I tre punti, nonostante le rimostranze di Dionisi a fine partita, sono meritatissimi. L’approccio al match dei giallorossi è positivo: la squadra prova a fare la partita, anche se la manovra è ancora troppo lenta e prevedibile.

Ma la fortuna sembra non assistere i giallorossi: il Sassuolo passa al primo tiro in porta, con una conclusione ciccata da Berardi che si trasforma in un perfetto assist per Matheus Enrique, il brasiliano sul secondo palo approfitta della dormita di Ndicka e Spinazzola per battere a rete. La Roma tenta di reagire, ma l’unica occasione creata è nel finale di frazione con un gran sinistro di Dybala sul quale compie un miracolo Consigli, il migliore in campo dei padroni di casa.

Nella ripresa Mou cambia, e anche stavolta lo fa azzeccando ogni mossa: la carta Azmoun pare scontata, mentre l’ingresso di Kristensen al posto di Karsdorp lascia inizialmente qualche perplessità. Dissipate col passare dei minuti. E’ infatti proprio il vichingo danese a cambiare le sorti del match. Il piglio del terzino del Leeds dà finalmente propulsione alla fascia destra, e insieme a Dybala, decentrato su quella fascia dal tecnico, mettono a ferro e fuoco la corsia presieduta dall’ex giallorosso Matias Vina.

La seconda svolta del match è l’espulsione, sacrosanta, di Boloca che attenta alla carriera di Paredes con un entrata killer sulla sua gamba sinistra. Il Sassuolo, già alla corde, comincia a barcollare. E la Roma, trascinata da un settore ospiti commovente, lo ribalta: la coppia Kristensen-Dybala è decisiva. Il danese procura il rigore, trasformato dall’argentino con precisione, poi è la Joya a inventare un assist geniale per l’ennesimo inserimento di Rasmus che calcia col sinistro e trova la deviazione di Tressoldi: la palla disegna un campanile che non dà scampo a Consigli.

Il finale, nonostante la superiorità numerica, è convulso e la Roma deve faticare per portarsi a casa la vittoria. Il triplice fischio di Marcenaro fa esplodere la festa giallorossa. Mourinho entra in campo e abbraccia uno per uno i suoi ragazzi, che ringraziano la splendida marea giallorossa accorsa in Emilia-Romagna per dare il proprio enorme supporto alla squadra. La rincorsa al quarto posto è completata in serata dal ko del Napoli: la Roma per la prima volta in stagione respira l’aria della Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini