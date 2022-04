Roma-Salernitana, i convocati di Nicola: out Fazio e Perotti, ok Sepe

NOTIZIE ROMA CALCIO – Alla vigilia della sfida con la Roma, il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha diramato le convocazioni per il match di campionato con i giallorossi.

Sfida di domani senza due ex di turno: out l’infortunato Perotti e lo squalificato Fazio. Tra gli altri assenti Bonazzoli, anche lui fermato per un turno dal Giudice Sportivo, e gli indisponibili Mousset e Mamadou Coulibaly, ai quali si è aggiunto nelle ultime ore anche Ruggeri.

In lista c’è Sepe, colpito nei giorni scorsi da un attacco influenzale e in dubbio per domani.

PORTIERI: Belec, Russo, Sepe.

DIFENSORI: Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Gyomber, Ranieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Djuric, Mikael, Ribery, Verdi, Vergani.