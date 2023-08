ROMA-SALERNITANA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione, con la Roma che farà il suo esordio in casa contro la Salernitana di Paulo Sousa, match in programma allo stadio Olimpico domenica 20 agosto, ore 18:30.

I giallorossi dovranno fare a meno di capitan Pellegrini e di Paulo Dybala, la stella di questa squadra, entrambi squalificati. Assenze pesanti, che verranno colmate dall’inserimento di Houssem Aouar, primpo acquisto a parametro zero di questo mercato, e dallo spostamento di El Shaarawy nel ruolo di seconda punta nel 3-5-2 che Mourinho ha intenzione di utilizzare quest’anno.

In difesa Llorente parte nettamente davanti a Ndicka, che non è apparso ancora al meglio in questo precampionato. Sulle corsie laterali Kristensen e Spinazzola sono in leggero vantaggio rispetto a Karsdorp e Zalewski, mentre in regia toccherà a Cristante. Paredes e Renato Sanches partiranno dalla panchina.

Nella Salernitana pochi dubbi di formazione: in difesa spazio agli ex giallorossi Fazio e Gyomber, a centrocampo, vista l’assenza di Bohinen, dovrebbe essere impiegato Mamadou Coulibaly al fianco di Lassana Coulibaly.

Sulla destra recuperato Mazzocchi, l’altra fascia dovrebbe toccare a Bradaric. In attacco Candreva e Kastanos agiranno alle spalle dell’unica punta: Dia dovrebbe recuperare, scontata una staffetta con Botheim.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e dunque sarà visibile in TV e in streaming solo tramite questa piattaforma. Queste le probabili formazioni di Roma-Salernitana:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Sousa.

Giallorossi.net – A. Fiorini