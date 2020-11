Roma, salta Campos: Friedkin non aspetta più cambia obiettivo. Scartato anche De Jong

AS ROMA NEWS – Salta a sorpresa Luis Campos: non sarà il portoghese il prossimo direttore sportivo della Roma. Lo fa sapere il portale del Corriere dello Sport proprio in questi minuti.

Il colpo di scena si è consumato in queste ore: proprio quando Campos sembrava essere il grande favorito al ruolo di ds, arriva la notizia della rottura. Friedkin, racconta il portale “Corrieredellosport.it” (R. Maida) si sarebbe stancato del tira e molla del dirigente, poco restio a trasferirsi a Trigoria.

I tempi incerti dell’accordo con la Roma poi avrebbero fatto il resto: ai giallorossi serve un direttore sportivo e ai texani non è andato giù questa lunga attesa. Ma quello di Campos non è l’unico nome da cancellare nella lista dei papabili.

Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo i Friedkin avrebbero depennato dalla lista anche il nome di John De Jong, attuale ds del PSV che però non è più in corsa per la carica di direttore sportivo della Roma.