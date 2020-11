Roma, nessun interesse per Izzo

AS ROMA CALCIOMERCATO – La notizia dell’interesse della Roma per Armando Izzo non ha alcun fondamento. Nelle ultime ore è stata rimessa in circolazione l’indiscrezione di mercato che vede i giallorossi fortemente interessati al difensore del Torino.

Secondo quanto racconta l’edizione odierna di Tuttosport, la Roma sarebbe addirittura intenzionata a spendere 20-22 milioni per il centrale granata. Ma la voce è completamente infondata.

I giallorossi hanno già una difesa piuttosto nutrita e non hanno di certo bisogno di un altro centrale in vista del prossimo mercato. Per Fonseca le priorità sul mercato sono altre: un attaccante, e forse un terzino destro. Non è escluso nemmeno qualche movimento a centrocampo, ma la difesa è di sicuro un reparto che non verrà rimpolpato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo