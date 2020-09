(LIVE!) ROMA-SAMBENEDETTESE: 3-2 (5′ Veretout, 9′ Perotti, 25′, 42′ Maxi Lopez, 31′ Mkhitaryan)

AS ROMA NEWS – Prima amichevole stagionale per la Roma di Paulo Fonseca che avrà pochissimo tempo per prepararsi alla nuova avventura in campionato e che quindi dovrà scaldare in fretta i suoi motori.

Questo pomeriggio a Trigoria, fischio d’inizio ore 17:30, la squadra giallorossa affronterà la Sambenedettese, formazione che milita in Lega Pro, la vecchia serie C. La partita sarà trasmessa su Sky Sport e su Roma Tv.

La redazione di Giallorossi.net vi racconterà in diretta il match con la consueta cronaca testuale. Fonseca dovrà rinunciare a parecchi giocatori tra gli impegni con le nazionali e le indisponibilità anche per causa Coronavirus. Spazio quindi alle seconde linee e a tanti calciatori destinati a lasciare la Roma.

ROMA-SAMBENEDETTESE, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

42′ – GOL DELLA SAMBENEDETTESE. Segna ancora Maxi Lopez su rigore, spiazzato Pau Lopez.

42′ – SECONDO RIGORE PER LA SAMBENEDETTESE! Fallo di Karsdorp, penalty netto.

41′ – OCCASIONE ROMA: Mkhitaryan scappa bene a sinistra e calcia in porta invece di passarla in mezzo, conclusione potente ma centrale, respinge Nobile.

31′ – TERZO GOL ROMA! MKHITARYAN! Grande azione di Villar che in velocità salta un paio di avversari e poi serve un assist perfetto a Mkhitaryan che col destro stavolta non sbaglia!

25′ – GOL DELLA SAMBENEDETTESE. Segna Maxi Lopez su rigore, spiazzato Pau Lopez.

24′ – CALCIO DI RIGORE PER LA SAMBENEDETTESE! Fazio stende Ruben Botta l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

23′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan, anche lui tutto solo davanti al portiere avversario, prova a batterlo con uno scavino ma manda la palla fuori di un soffio!

22′ – OCCASIONE SAMBENEDETTESE! Nocciolini tutto solo davanti a Pau Lopez calcia debolmente e lo spagnolo può parare senza affanni.

19′ – Primo squillo della Sambenedettese: Nocciolini pescato in area tutto solo da Ruben Botta colpisce di testa ma manda alto.

12′ – Villar! Il centrocampista si libera bene dal limite e calcia col sinistro, respinge Nobile!

9′ – DUE A ZERO ROMA! PEROTTI! Mkhitaryan serve Villar in area, lo spagnolo regala un assist a Perotti che col sinistro batte Nobile!

5′ – GOL DELLA ROMA! VERETOUT! Mkhitaryan premia la sovrapposizione di Calafiori, gran cross del terzino che pesca Veretout in area, il francese si coordina e calcia benissimo col destro battendo il portiere avversario!

2′ – Karsdorp lancia Villar che si inserisce in area, si gira e calcia col sinistro: conclusione centrale, blocca Nobile.

0′ – Fischio d’inizio, comincia Roma-Sambenedettese.

ROMA-SAMBENEDETTESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA – Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Villar, Mkhitaryan; Perotti.

A disp: Boer, Astrologo, Simonetti, Ciervo, Seck, Bamba, Trasciani, Bouah, Ciucci, Morichelli, Antonucci, Riccardi.

All.: Fonseca

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Nobile; Lavilla, Biondi, Di Pasquale, Liporace; Angiulli, Rocchi, Botta, Trillò; Maxi Lopez, Nocciolini.

A disp.: Laborda, Chacon, Magliulo, Occhiato, Enrici, Cardoni, Masini, De Ciancio, Lescano.

All.: Montero..

Arbitro: Sig. Simone Gallipò di Firenze

Assistente 1: Sig.ra Giulia Tempestilli di Roma 2

Assistente 2: Sig.ra Veronica Vettorel di Latina

Giallorossi.net – A. Fiorini