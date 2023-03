Roma-Sassuolo, la “pañolada” riesce a metà. Tanti gli striscioni per Mourinho: “Più colpite, più combatteremo” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma protesta pacificamente contro la squalifica di Josè Mourinho, confermata dalla giustizia sportiva nonostante le comprovate provocazioni dell’arbitro Serra.

Oggi, all’inizio del match contro il Sassuolo, l’Olimpico, e in particolar modo la Tribuna Tevere, ha manifestato con una “pañolada” il proprio disappunto verso il Palazzo.

Fazzoletti bianchi sventolati per qualche secondo dai tifosi romanisti, l’effetto però è riuscito a metà. Tanti invece gli striscioni esposti in tutto l’Olimpico per lo Special One.

“Chiunque difende i colori di Roma è nostro alleato. Daje Mourinho”, “Con Mourinho a difesa della Roma” e “Più colpite più combatteremo, in campo 11 Mourinho“. Peccato però che in campo la squadra non abbia poi risposto come i tifosi si aspettavano.

Giallorossi.net – G. Pinoli