Roma, Scamacca in pole. Ma Pinto valuta le alternative

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA -La Roma ha incassato il primo “no” del West Ham, ma non si non spaventa. Tutto era già stato messo in preventivo da Pinto, il cui blitz londinese a è servito per ufficializzare l’interesse per Scamacca.

Moyes non ritiene l’azzurro una prima scelta. Vuole però un sostituto. In Inghilterra scrivono di Broja ma i nomi sono tanti. A quel punto, il no inizierà a trasformarsi in ni’ per poi diventare sì. Bisognerà soltanto trovare la formula più idonea.

Perché se la Roma ora prenderà tempo, contando sulla forte volontà del giocatore e concentrandosi sino a fine mese sulle cessioni, toccherà a Scamacca e ai suoi agenti muoversi con il club.

Per questo al momento, al di là di Morata e Zaha, non vengono prese in considerazioni altri profili a parametro zero che sono circolati a Trigoria. Tra i tanti, quelli di Dembele e Mariano Diaz, identikit proposti dagli intermediari di turno ma che per ora sono messi in stand-by.

Fonte: Il Messaggero