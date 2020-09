Roma, se parte Pau Lopez si va dritti su Meret

ULTIME NEWS AS ROMA – Si torna a parlare della questione portiere. La Roma per ora è “costretta” a puntare ancora su Pau Lopez, per il quale al momento non sono giunte offerte concrete.

Non è un novità che davanti a una proposta conveniente il club capitolino accetterebbe di buon grado la partenza del suo estremo difensore, visto il rendimento avuto nella passata stagione e il costo dell’operazione fatto per portarlo a Trigoria.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), la Roma ha già individuato l’eventuale sostituto di Pau Lopez: si tratta di Alex Meret, 23 anni, attuale portiere del Napoli e già nel giro della nazionale italiana.

Qualora i giallorossi riuscissero a piazzare lo spagnolo, andrebbero dritti da De Laurentiis a chiedere il giovane numero uno azzurro nell’ambito del giro di scambi in piedi con il club partenopeo.

Fonte: Gazzetta dello Sport