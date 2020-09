Calciomercato Roma, scatta il rinnovo automatico di Fazio fino al 2022

CALCIOMERCATO AS ROMA – Federico Fazio prolunga il suo contratto con la Roma, seppur in maniera automatica. Il suo contratto infatti, la cui scadenza era prevista per il prossimo 30 giugno, è stato rinnovato fino al 2022.

Era infatti previsto il rinnovo automatico al raggiungimento di determinate presenze durante l’ultima stagione. La clausola, in ogni caso, si era già attivata parecchi mesi fa.

Questo complica leggermente la trattativa con il Cagliari, da tempo interessata al difensore argentino. La Roma dovrà infatti aiutare la società sarda, visto che Fazio guadagna 5 milioni lordi all’anno.

(Fonte: Il Corriere dello Sport)