Under e il Napoli, accordo raggiunto: pronto un quinquennale da tre milioni

CALCIOMERCATO AS ROMA – Mentre Cengiz Under è in Turchia con la sua Nazionale e aspetta notizie sul suo futuro, le trattative tra Napoli e Roma per il giocatore turco vanno avanti.

L’esterno infatti, in attesa del via libera dei club, ha raggiunto l’accordo sul contratto con i partenopei: in caso il trasferimento si concretizzi, il giocatore firmerà un quinquennale da tre milioni netti a stagione.

Intanto Giuntoli e Fienga continuano a lavorare su un maxi scambio che dovrebbe includere anche Milik e un altro giovane giallorosso. Al momento però il conguaglio economico richiesto dal Napoli (circa dieci milioni) è ancora ritenuto eccessivo dai giallorossi.

(Fonte: Il Mattino – P.Taormina)