Roma, senti Cosmi: “Come terzino suggerisco l’ex Marchizza”

AS ROMA NEWS – Serse Cosmi consiglia un giocatore alla Roma per la fascia sinistra. Un calciatore che i giallorossi conoscono molto bene, avendolo avuto per anni tra le proprie fila, nel settore giovanile.

Si tratta di Riccardo Marchizza, roccioso difensore centrale che nello Spezia ha giocato spesso da esterno a sinistra impressionando l’allenatore del Perugia.

Cosmi ha quindi consigliato il 22enne, ora di proprietà del Sassuolo, in un’intervista apparsa oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport: “Un terzino da consigliare? Riccardo Marchizza che è cresciuto nella Roma e lo conoscevo come centrale. Non pensavo potesse fare così bene nella difesa a quattro”.

“Qui a Perugia con lo Spezia e in altre partite mi ha impressionato – ha proseguito Cosmi -. Sopratutto per l’interpretazione del ruolo: sicuro, lucido. Un regista laterale, come lo era il mio Ze Maria“. Chissà che qualcuno nella Roma non accolga il consiglio.

Fonte: Gazzetta dello Sport