Roma, senza Champions due cessioni eccellenti: ecco chi “rischia”

La Roma del futuro si gioca non soltanto sul campo, ma anche nei conti. Claudio Ranieri, senior advisor giallorosso, lo ha ribadito con chiarezza: senza Champions League, il club potrebbe essere costretto a due cessioni eccellenti entro giugno 2026. Una necessità dettata dal Fair Play Finanziario e dai vincoli UEFA, che non perdonano sforamenti.
Il ragionamento è semplice quanto crudele: se i proventi della Serie A e dell’Europa League non dovessero bastare, serviranno sacrifici sul mercato. I nomi più “spendibili” sono già stati individuati: Manu Koné, Mile Svilar, Evan Ndicka e Matías Soulé. Quattro profili che hanno mercato internazionale e garantirebbero plusvalenze importanti in caso di addio.
Ranieri ha spiegato che la scelta di puntare su Gian Piero Gasperini va letta anche in questa chiave: il tecnico è abituato a valorizzare i giocatori, facendo crescere il loro valore sul mercato. Una strategia che consente alla società di avere margini di manovra, ma che non cancella il rischio di dover privarsi di qualche talento se l’obiettivo Champions dovesse sfumare.
C’è poi il capitolo rinnovi, con Dybala e Pellegrini in scadenza nel 2026. Per entrambi servirà un rinnovo “proporzionato” alle regole UEFA e a quanto sapranno dare in campo. Nel caso della Joya c’è fiducia, mentre per Pellegrini il futuro sembra più incerto e un addio non è da escludere.
In sintesi, la Roma viaggia su un filo sottile: per evitare sacrifici dolorosi servirà la qualificazione in Champions. Altrimenti, due cessioni eccellenti diventeranno una realtà inevitabile.
Fonte: Corriere della Sera
Già cominciamo? Così fino a Giugno?
Una “cessione” eccellente già ce l’abbiamo, ci libereremo dello stipendio ingombrante di Pellegrini, come mai non viene menzionata questa cosa?
Quindi ne servirebbe una sola, come serviva a Giugno scorso, quello prima e quello prima ancora.
Ma non ci sono state.
Pellegrini e Dybala , ancora più ingombrante. Guarda che lo dice l’ articolo…. si parla di rinnovo addirittura!
Perché servono le plusvalenze ed il risparmio sugli ingaggi non lo sono! Comunque forza Roma!
hai presente la psico-pandemia ? siamo allo stesso livello
comunque è uno stillicidio quotidiano…
veramente la stampa guarda e pensa solo a noi.
Questo discorso vale per tutte le squadre. Chi non e tra in Champions quasi sempre deve cedere calciatori per sistemare il bilancio. Vedasi il Milan in questo campionato, eppure si straparla solo della Roma. Sono state anche messe in bocca s Ranieri parole che non ha mai pronunciato (e per questo è stato anche giudicato ingenuo). Non caschiamoci! Non bisogna credere a quasi nulla di quel che i media diffondono.
Beh, se volete foderarvi gli occhi col prosciutto giallorosso e non credere neanche alle parole di Ranieri allora siete irrecuperabili. Eppure le sue parole sono chiare, però per voi sono ancora i giornali del nord che insinuano la necessità di vendere.
Ma allora forse non siete tifosi della Roma ma della presidenza.
A me dei Friedkin frega poco, non vado certo a idolatrarli come fanno tanti qui. Li giudichero solo per i successi sportivi che ci porteranno, per ora non certo esaltanti, ma spero per il nostro bene si raggiungano e le parole di Ranieri non aggiungono nulla a quello che già avevo capito con il tipo di allenatore ingaggiato. Il migliore direi se si persegue la strategia di valorizzare i giovani come ha apertamente detto Ranieri in questa intervista. Voi continuate pure a sognare, io spero solo che Gasp riesca a fare qui quello che ha fatto a Bergamo, sarebbe già tanto data la situazione finanziaria.
Basta con questo terrorismo mediatico !!!
Intanto giochiamoci questo campionato, la Roma ha tutte le carte in regola per qualificarsi in Champions. Riparliamone a giugno 2026!!! (se ce ne sarà bisogno) ma ora no, lasciateci giocare senza l’incubo di un patibolo già allestito in attesa che saliamo quei maledetti gradini. Siamo tanta roba e lo dimostremo
Daje Daje Daje
mi pare ovvio che se dovranno scegliere andranno via Ndicka o Svilar. 50/60 milioni di plusvalenze che una sola basta forse. io spero che rimarranno tutti. forza roma
Dovendo scegliere avevano provato con Angelino e Dobvyk, con Pellegrini che arriverà a scadenza, chiaro che non avrebbero ceduto la spina dorsale della squadra. Più che pensare a chi vendere, dovrebbero cercare sponsor importanti che aumentino i ricavi; anche la vicenda stadio è funzionale a tenerci sotto… perché una squadra come la Roma, se vuole stare ai vertici non ci starà mai vendendo i giocatori, ma aumentando le entrate. non c’è altra strada.
ormai siamo alle comiche si prevede il futuro dato che il presente non si sa nulla.
Beh, non c’è che dire…..
Premesso che non ho capito le parole di Ranieri sull’arrivo di Sancho, lo sforzo della proprietà, la cessione di un pezzo grosso che non è stata fatta sempre per scelta della proprietà, ora iniziano le manovre per prepararci mentalmente alla prossima sessione di mercato.
Quello che mi colpisce è la tendenziosità del pezzo dove si parla di perdere due dei quattro giocatori migliori a fronte di rinnovi proporzionati di Dybala e soprattutto di Pellegrini.
Ma stiamo scherzando?
Intanto tolgo i rami secchi e quelli destinati ad appassire (Pellegrini e Dybala), poi, se permetti, me la gioco e vedo come va a finire, anche a costo di tenere i pezzi grossi (pochi) e mettere mezza primavera in prima squadra.
Vogliamo giocarlo questo campionato?
Ecco che è già cominciato ffp dei giornalai Anti Roma!
Ci sfonderanno per tutto il campionato. 4 posti in CL (Napoli + strisciate) questo deve essere il verdetto, e faranno di tutto per realizzarlo. Quindi, non mettiamoci anche noi a dargli corda… FRS!
Tutti sanno che la situazione economica della Roma è difficile, non per mancanza di denaro, ma per mancanza di introiti reali per rispettare il FFP col budget.
L’intervista di Ranieri, rilasciata ai microfoni di Sky non ha confermato nulla o smentito nulla, era tutto già conosciuto.
Quindi ora il lavoro editoriale dei quotidiani è di mettere pressione e ansia nelle menti di giocatori, tecnico e tifosi, con l’arrivo in champions.
Senza ci sarà una cessione eccellente.
Se poi non è così la realtà è un altro paio di maniche, tanto finora l’aver raccontato bufale a tutti non ha compotato alcun problema a nessuno, continuano a farlo fra radio e stampa.
Avanti contro tutto e tutti!
Forza Roma
La Roma è in regime di SA fino alla fine di questa stagione, cioè fino alla chiusura del bilancio 2025/2026
I benefici di una eventuale qualificazione in champions (e lo speriamo tutti noi romanisti) si vedrebbero nella stagione successiva, ovvero 2026/2027
I giornalisti o presunti tali dovrebbero approfondire gli argomenti
Ranieri ieri ha detto che in funzione del cammino che si farà in questa stagione si valuterà se fare eventuali cessioni, ovvero bisogna monitorare i conti e poi decidere
Cosa che già sapevamo
Così come la scadenza di contratti importanti non ha alcun impatto su questa stagione, ma sulla prossima
Diverso sarebbe il caso in cui qualcuno uscisse a gennaio
La speranza è quella di fare una stagione importante con un incremento delle entrate che possano scongiurare future cessioni illustri
Sempre Forza Roma
rinnovo di pellegrini subito.
❤️🧡💛
Matias Soule’ è il giocatore più forte della serie A, sacrificate tutti i più vecchi. È un fuoriclasse
Francesco Totti è stato un fuoriclasse.
io posso capire che chi non è romanista ( è un privilegio che spetta solo ad alcuni, come l’anello di lanterna verde) provi disinteresse, antipatia nei confronti della Roma! ma questa pressione sistematica tesa a sminuirci, e a mio avviso ben altra storia, boh? mah!? sigh!
Senza Champions è ovvio, non c’era bisogno che ranieri ce lo ricordasse. Lo sapevamo già, purtroppo… Si vendono i Big se NON si andrà in champions, quindi Gasp e la rosa ha una RESPONSABILITÀ delicata e importantissima.
questa squadra gioca benissimo a calcio, se continuiamo così la Champions non è un miraggio
Ma che articolo è!
Mamma mia che povertà condita da se e ma!
Tristezza profonda!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.