Stadio Roma, nuova battaglia legale dei comitati del “no”: ricorso al TAR per il nulla osta sull’abbattimento degli alberi (FOTO)

La querelle sul nuovo stadio della Roma non si ferma. I comitati del “no” rilanciano la loro battaglia legale: secondo quanto riportato da Alessio Di Francesco di Radio Roma Sound, il gruppo “Sì al Parco, No allo Stadio della Roma” ha depositato un nuovo ricorso al Tar per chiedere l’annullamento del nulla osta relativo all’abbattimento degli alberi presenti nell’area destinata all’impianto.
Non solo: il comitato ha richiesto anche una verifica tecnica sull’area da parte dei carabinieri della Forestale, per valutare eventuali criticità ambientali legate al progetto.
La partita legale dunque non è ancora finita, con i comitati contrari allo stadio a Pietralata intenzionati a non mollare la presa e a proseguire la propria battaglia.
Esclusiva Radio Roma Sound: Coordinamento Sì al Parco, No allo #StadiodellaRoma deposita ‘nuovo’ ricorso al TAR per annullamento nulla osta abbattimento alberi. Ricorrenti inoltre richiedono anche verifica tecnica dei CC Forestali sull’area. #ASRoma #chipagatuttiquestiricorsi? pic.twitter.com/nIspQdF5Ix
— ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) September 9, 2025
Basta, bastaaaaaaaaaaaa
‘Sti laziali rosiconi pe’ du’ alberi fanno salta’ lo stadio! A ‘nvidiosi!
Caxxate, gli alberi saranno sdradicati e ripiantati, come quando fecero i parcheggi al posto del giardino.
Sti merdoxi lazziesi non s’arrendono. Forza ROMA sempre.
ho visto video sul web, gli alberi si possono spostare tranquillamente, fatelo che sarebbe comunque meglio, perchè farli morire??? e risolvereste pure il ricorso al tar..
Questi non ci arrivano proprio oh, basta guardare su google maps come sta messa l’area interessata. Con lo stadio si creerebbero aree verdi marciapiedi e ciclabili che adesso non si vedono. Sarebbe semplicemente un bene per tutti il completare i lavori.
Tu parli come se fossero un po’ tonti ma in buona fede. In realtà è l’esatto opposto.
Sono convinto che a queste persone piaccia moltissimo il profumo del verde. Ma non un verde qualsiasi…. come se pò spiegà… tipo….. a ecco, tipo verde dollaro.
Spero che qualcuno prenda un accendino e bruci ste quattro sterpaglie!!! Così la fanno finita co sta storia!
Sarebbe molto interessante un’indagine giornalistica di livello per capire chi c’è dietro sta gente, chi li finanzia.
Perché c’è bisogno di tempo e danaro per questa roba qui, e dubito sia condotta da padri di famiglia e lavoratori residenti a Pietralata che non hanno né l’uno né l’altro.
Pure te non scherzi,in quanto a tempo libero.
😱
Ipse dixit!!
Parassiti
scusate, ma perché non farlo recuperando lo stadio Flaminio?
scusate se domanda stupida.
ARS
Intendi piantare gli alberi dentro il Flaminio?
Potrebbe essere una buona idea…magari mettendo la vanga in mano al Pinguino!
ma non avete niente di meglio da fare???
Vabè,
ma il ricorso al Tar non significa nulla,
il Codacons ne fa uno ogni due ore,
il TAR si metterà a ridere quando sarà e nel frattempo si può andare avanti come se nulla fosse.
Certo che questa gente ha tanto tempi libero.
Non vorrei sbagliarmi ma nelle more di decisione sul ricorso ci potrebbe essere una sospensiva. I ricorsi non li fanno soltanto nella speranza di vincerli ma anche – e soprattutto – per rallentare l’iter con conseguente danno economico per il soggetto proponente, che alla fine per disperazione e per i soldi buttati al vento potrebbe anche rinunciare. Nel civile c’è il concetto di lite temeraria per cui chi si inventa cause prive di fondamento incorre nel rischio del risarcimento danno, ma non credo ci sia anche nel diritto amministrativo. Il diritto di ricorrere è un diritto fondamentale che va protetto e ci mancherebbe altro. Ciò che andrebbe estirpato con pene salatissime in termini economici sono i ricorsi ostruzionistici come questo, che non solo danneggiano il singolo imprenditore di turno, ma tutto il paese. Poi ci lamentiamo che mancano gli investimenti in Italia: ma quale imprenditore estero sano di mente verrebbe qui ad investire capitali se poi deve scontrarsi con un sistema fatto di intrallazzi e magheggi senza certezza del diritto? Agli alberi voglio bene, ma bloccare un progetto virtuoso come lo stadio per salvaguardare quattro arbusti spelacchiati anche no. E poi vedi i soliti noti che colano cemento come se non ci fosse un domani e nessuno dice niente.
Paradossalmente mi sono convinto.
Ormai trepido per lo stadio.
Serve un parere definitivo al più presto.
Stadio si? I friedkin vendono e se ne vanno.
Stadio no? I friedkin vendono e se ne vanno. Come pallotta.
Ma a qualcuno che voglia PURE rendere l’AS Roma competitiva, grazie.
Basta che se ne vanno…..
Buffoni senza ritegno!!!
Ma un’altra domanda da farsi è : ma se ci
sono già state sentenze su questi argomenti (pretestuosi), per quale motivo i Tribunali vari accettano ancora ricorsi e non li rispediscono al mittente, invece di
alimentare questo schifo????!!!
Sono ignorante in materia di legge (o presunta tale) ma chiedo anche chi sono i “finanziatori” di questa idiozia ideologica di malati di ideologia distruttiva????!!!!
Il solito giornalaio che appena può spara il titolone! Ricorso vuol dire il nulla ma lui legato alla doppia radio laziese e amica del panzone di formello cerca ogni giorno di mettere zizzania! Prendete il maloox
La Roma sta diventando troppo forte e una società troppo grande, stanno insorgendo tutti. I Friedkin fanno paura, saranno sempre più ricchi e importanti
con sta miseria c’è in giro cu mancavano anche l ambientalisti pover pupazzi
Questi sono vecchi che hanno paura che qualcosa intorno a loro cambi e canari che portano gli animali a fare i bisogni lì. L’ Italia!!
Dite al giornalaio che il TAR ha subito respinto il ricorso dei miserabili!
è questione di poco tempo: Soule’ è pronto a diventare il mattatore del campionato
È chiaro che c’è qualcuno dietro . Obiettivo , creare sempre nuovi ostacoli , per arrivare al punto che i Friedkin , rinuncino e mollino tutto poi , tra qualche anno lo stadio lo costruirà qualcuno che non troverà nessuno ostacolo. Posso anche sbagliare ma penso questo .
Ma non esiste nessun comitato di quartiere che agisce a proprio nome. Sono solo delle pedine nelle mani di chi vorrebbe trarre profitto da questa faccenda e non accetta di restarne fuori visto i milioni che ci sono in ballo…… non è difficile da capire!!!
