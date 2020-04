Roma, settimana decisiva per il bilancio

NOTIZIE AS ROMA – Giovedì prossimo la Roma, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), presenterà la relazione semestrale, rinviata di un mese a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nella relazione sarà inserito in recente accordo trovato con i giocatori per il taglio di una mensilità di stipendio e la spalmatura di altre tre, che porterà a una valutazione positiva, ma ci saranno anche una serie di considerazioni sugli effetti dell’emergenza sanitaria, che provocherà danni economici non ancora calcolabili a tutte le società di calcio.

La preoccupazione è che serviranno plusvalenze con le cessioni di calciatori, ma il mercato che verrà sarà molto difficile e l’impegno che ha preso Pallotta è quello di evitare le cessioni di Zaniolo e Pellegrini, i due gioielli del club e i beniamini dei tifosi.

Fonte: Corriere dello Sport