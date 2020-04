AS ROMA NEWS – “Sprint Roma, è in pole per la ripresa”, titola oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Il club capitolino spinge per ripartire. Sabato il medico sociale della Roma, Andrea Causarano, in accordo con i dirigenti, ha dettato una nota all’Ansa, smentendo di aver espresso parere sfavorevole alla ripresa degli allenamenti in vista della ripartenza del campionato di Serie A.

La Roma è sempre stata in prima linea per la ripresa delle attività e conseguentemente del campionato e ha seguito alla lettera il protocollo della commissione tecnico-scientifica della Federcalcio. La Roma già da alcune settimane sta lavorando con le strutture sanitarie del Campus Bio medico per attivare tutti i protocolli necessari per la salvaguardia dei giocatori.

Dal decreto del presidente del Consiglio Conte si attendeva il via libera e già nei prossimi giorni della settimana erano stati programmati tamponi e test sierologici a cui sottoporre i giocatori e i loro familiari. La Roma è in sintonia con la Lazio per la ripresa dell’attività e la conclusione del campionato. Mai i due club sono stati così vicini, con Fienga e Lotito che dialogano molto negli ultimi tempi.

Fonte: Corriere dello Sport