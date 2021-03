ROMA-SHAKHTAR DONETSK 3-0, Gazzetta: “Apoteosi”, Leggo: “Sinfonia di Fonseca”, Corsera: “Paulo esagerato”

AS ROMA NEWS – Una grande Roma travolge lo Shakhtar Donetsk nel match di andata degli ottavi di finale dell’Europa League e mette una seria e pesante ipoteca sull’approdo ai quarti. Decidono i tre azzurri, Pellegrini, El Shaarawy e Mancini, ma è tutta la squadra a fare un’ottima impressione.

“Roma, è Italia League: Pellegrini, El Shaarawy e Mancini, Shakhtar travolto”, titola la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Fonseca ha preparato alla perfezione la gara contro la sua ex squadra e i giallorossi ora vedono vicino il traguardo dei quarti di finale. Il gol del tre a zero è l’apoteosi di una partita quasi perfetta.

Stesso termine usato da Leggo (F. Balzani) per descrivere la Roma: “Perfetta“. Il tris è tutto azzurro ma la sinfonia è di Fonseca. “Fonseca contro la sua ex squadra ha voluto esagerare“, scrive invece il Corriere della Sera (L. Valdiserri). Tra una settimana, a Kiev, allo Shakhtar servirà un miracolo sotto forma di 4-0 per rovinare la rimpatriata di Fonseca.

Anche Il Messaggero (U. Trani) incensa la tattica del mister: “Fonseca cancella il suo passato divertendosi. All’Olimpico la Roma vince 3 a 0 contro lo Shakhtar Donetsk e ipoteca la qualificazione ai quarti di Europa League mai raggiunti in questa competizione. Fonseca la prepara bene, e inguaia tatticamente la sua ex squadra col doppio regista”. “In volo”, titola invece Il Romanista. La “giovane Italia romanista” fa 3 a 0 alla squadra che aveva eliminato l’Inter dalle competizioni europee.

