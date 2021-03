Castro: “Risultato ingiusto, c’era un fallo sul gol di El Shaarawy”. Lo Shakhtar chiama a raccolta i tifosi: “Abbiamo bisogno di voi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, non ci sta dopo il pesante ko subito all’Olimpico dalla Roma. “Potevamo evitare di prendere tutti quei gol, il risultato è ingiusto, la partita è stata equilibrata. Sull’azione che porta alla rete di El Shaarawy c’era un fallo“.

L’allenatore portoghese analizza la sconfitta: “Loro difendevano con cinquie difensori, dovevamo cercare maggiormente l’ampiezza. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma anche la Roma non ha costruito molte palle gol. Risultato troppo pesante. Al ritorno ci proveremo, ma sappiamo che sarà difficilissimo”.

Ci crede anche lo stesso Shakhtar Donetsk, che per tentare l’impresa nel match di ritorno chiama a raccolta i propri tifosi: in Ucraina gli spettatori sono permessi allo stadio. E allora al termine del match, il club sui propri canali social ha lanciato un appello in vista della partita di Kiev della prossima settimana: “Abbiamo bisogno di voi“.

Giallorossi.net – G. Pinoli