ROMA-SHAKHTAR DONETSK 3-0, i voti dei quotidiani: Pellegrini trascinatore, ElSha è tornato. Per Kumbulla bocciature a sorpresa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non meravigliano gli 8 in pagella assegnati oggi dai quotidiani a Lorenzo Pellegrini, autore di una partita a tutto tondo nel 3 a 0 della Roma rifilato allo Shakhtar. Quello che sorprende sono i 5,5 di diversi giornali a Kumbulla dopo una partita difensivamente quasi perfetta.

Per Corriere della Sera e La Repubblica il difensore italo-albanese è stato insufficiente in una partita vinta 3 a 0, senza incassare un gol dal temibile Shakhtar. A dir poco sorprendente. Per il resto qualche insufficienza a Mayoral, poi solo voti altissimi. Brillano Mancini, El Shaarawy e Pau Lopez. Grandi elogi a Fonseca, tatticamente perfetto contro la sua ex squadra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Pau Lopez 7; Mancini 7.5, Cristante 7, Kumbulla 6; Karsdorp 6.5, Villar 7, Diawara 6.5, Spinazzola 6; Pedro 7, Pellegrini 8; Mkhitaryan 7. Subentrati: Mayoral 6, El Shaarawy 7.5, Peres sv, Ibanez sv, Perez sv.. Allenatore: Paulo Fonseca 7.5

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Pau Lopez 7.5; Mancini 8, Cristante 7, Kumbulla 6.5; Karsdorp 6.5, Villar 6.5, Diawara 6.5, Spinazzola 6; Pedro 6, Pellegrini 8; Mkhitaryan 6. Subentrati: Mayoral 6.5, El Shaarawy 7, Peres sv, Ibanez sv, Perez sv. Allenatore: Paulo Fonseca 8

CORRIERE DELLA SERA (L.VALDISERRI)

Pau Lopez 7.5; Mancini 7.5, Cristante 7.5, Kumbulla 5.5; Karsdorp 6, Villar 6.5, Diawara 7, Spinazzola 7; Pedro 7, Pellegrini 8; Mkhitaryan 6.5. Subentrati: Mayoral 6, El Shaarawy 7.5, Peres sv, Ibanez sv, Perez sv.. Allenatore: Paulo Fonseca. 7.5

LA REPUBBLICA (M.PINCI)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 6.5, Kumbulla 5.5; Karsdorp 6, Villar 6.5, Diawara 6.5, Spinazzola 6; Pedro 6, Pellegrini 7.5; Mkhitaryan 6. Subentrati: Mayoral 5.5, El Shaarawy 7, Peres sv, Ibanez sv, Perez sv.. Allenatore: Paulo Fonseca. 7

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 7; Mancini 7.5, Cristante 7.5, Kumbulla 7; Karsdorp 6.5, Villar 7, Diawara 6.5, Spinazzola 6; Pedro 7, Pellegrini 8; Mkhitaryan 7. Subentrati: Mayoral 6, El Shaarawy 7.5, Peres sv, Ibanez sv, Perez sv.. Allenatore: Paulo Fonseca. 7.5

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 6.5, Kumbulla 6; Karsdorp 7, Villar 6.5, Diawara 6.5, Spinazzola 6; Pedro 6.5, Pellegrini 7.5; Mkhitaryan 6.5. Subentrati: Mayoral 6, El Shaarawy 6.5, Peres sv, Ibanez sv, Perez sv.. Allenatore: Paulo Fonseca. 7

LEGGO (F. BALZANI)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5, Villar 6,5, Diawara 7 (33’ st Ibanez n.g.), Spinazzola 6 (33’ st B. Peres n.g.); Pellegrini 7,5 (33’ st C. Perez n.g.), Pedro 7 (16’ st El Shaarawy 7,5); Mkhitaryan 6,5 (35’ pt Mayoral 5,5). All. Fonseca 7,5.