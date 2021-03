ROMA-SHAKHTAR DONETSK, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Emergenza in difesa finita, Paulo Fonseca recupera tutti i suoi centrali e per di più anche Edin Dzeko, che però domani sera contro lo Shakhtar Donetsk partirà dalla panchina.

In porta confermato Pau Lopez, in difesa riecco Kumbulla che dovrebbe giocare dal primo minuto insieme a Smalling e Mancini. A centrocampo il rebus da sciogliere: giocheranno due tra Diawara, Pellegrini e Villar come anticipato dallo stesso allenatore giallorosso, che dovrebbe quindi escludere Cristante sulla mediana.

Sulla trequarti tornano Mkhitaryan e Pedro, con Mayoral che dovrebbe giocare titolare. Non è però da escludere l’utilizzo dell’armeno come falso nueve, e allora in quel caso Pellegrini sarebbe utilizzato sulla trequarti accanto allo spagnolo.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Shakhtar Donetsk, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 11 marzo alle ore 21:00, con diretta tv su Sky Sport e in chiaro su TV8:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Kryvstov, Vitao, Matvienko; Maycon, Alan Patrick; Marlos, Taison, Solomon; Junior Moraes.

Giallorossi.net – A. Fiorini