AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 10 marzo 2021:

Ore 15:15 – Assegnati i Nastri d’argento, i premi dei giornalisti cinematografici italiani, ai documentari. “Mi chiamo Francesco Totti“ di Alex Infascelli, presentato alla scorsa Festa di Roma, ha vinto per la categoria cinema del reale. (Repubblica.it)

Ore 14:45 – Lorenzo Pellegrini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Shakhtar: “Il progetto dei Friedkin è ambizioso, questo mi rende molto felice. Le critiche? Il calcio è bello perchè è di tutti…“. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI PELLEGRINI

Ore 14:20 – Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Shakhtar: “Dzeko sarà convocato per la partita di domani. Lo Shakhtar è una squadra forte, tra le migliori d’Europa in contropiede. Io conosco bene loro, ma anche loro sanno come gioco io…“. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI FONSECA

Ore 12:50 – Juan Jesus è risultato positivo al Covid ma il giocatore era già stato posto in isolamento dopo aver avuto un contatto con un contagiato. Tutti gli altri tamponi effettuati prima di Roma-Shakhtar sono risultati negativi. (Sky Sport)

Ore 12:00 – Roma a caccia di un centravanti in vista del prossimo mercato estivo: ai giallorossi è stato offerto l’attaccante Diego Costa, attualmente svincolato. I capitolini però non sembrano interessati, avendo altre priorità per quel ruolo. Lo rivela il giornalista turco Ekrem Konur su Twitter.

Ore 10:30 – Nicolò Zaniolo tornerà in campo tra un mese, per giocare inizialmente con la Primavera di Alberto De Rossi. Il suo rientro tra i convocati di Fonseca dovrebbe avvenire il 21 aprile per Roma-Atalanta. (Il Romanista)

Ore 9:45 – Da Pellegrini a Mkhitaryan, c’è una parte della squadra che prima di restare alla Roma vuole prima conoscere i piani del club e se c’è un progetto vincente. Lo racconta oggi La Repubblica…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Due grandi attaccanti nel mirino della Roma per giugno: le voci parlano di Icardi e Lacazette per sostituire Edin Dzeko. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…