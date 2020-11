Roma, si allarga il contagio: positivi anche Pellegrini, Fazio e Santon. Il centrocampista: “Ho qualche sintomo, ma sto bene”

AS ROMA NEWS – Dopo la positività di Edin Dzeko, si allarga il contagio da Covid19 nella Roma. Sono stati infatti trovati affetti da Coronavirus dopo gli ultimi controlli anche Lorenzo Pellegrini, Federico Fazio e Davide Santon.

Il centrocampista giallorosso scrive su Instagram: “Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!”.

Positivi anche Federico Fazio e Davide Santon, riferisce il portale “Gazzetta.it”. Il difensore argentino era a Genova con la squadra e il suo tampone nella giornata di sabato era risultato negativo. Diverso il discorso per il terzino, che sta recuperando da un infortunio e a Trigoria non sta lavorando con il gruppo.