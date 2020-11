Fonseca chiede un rinforzo in attacco per gennaio: Bernard insidia El Shaarawy

AS ROMA CALCIOMERCATO – Si torna a parlare di calciomercato sulle pagine dei quotidiani. Paulo Fonseca, rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora) ha chiesto ai Friedkin un rinforzo in attacco in vista di gennaio.

La coperta in attacco, sostiene l’allenatore, è corta dopo la partenza di Under e Kluivert, e l’arrivo del solo Pedro. Con Zaniolo infortunato infatti le rotazioni in avanti sono ridotte e spesso il portoghese è stato costretto a spostare Villar sulla trequarti.

I nomi in lizza per rinforzare il reparto avanzato, sostiene Il Tempo, sono due: oltre al già noto Stephan El Shaarawy, ad un passo da ritorno alla Roma nel finale dello scorso mercato, attenzione al nome di Bernard, esterno sinistro di piede destro che Fonseca conosce benissimo avendolo allenato ai tempi dello Shakhtar.

Attualmente l’attaccante brasiliano, 28 anni, gioca nell’Everton di Ancelotti, ed è andato in gol nell’ultima partita persa dagli inglesi contro il Manchester United. Non sarà facile portarlo via dalla Premier, ma Fonseca sarebbe ben felice di riabbracciarlo.

Fonte: Il Tempo