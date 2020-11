Scintille tra Roma e Verona durante l’udienza, Fienga furioso: il retroscena

AS ROMA NEWS – Scintille tra Roma e Verona durante l’udienza per il ricorso presentato dai giallorossi contro il 3 a 0 a tavolino. Il retroscena viene raccontato dall’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) e Il Tempo (F. Biafora):

Un’ora e un quarto senza esclusione di colpi, soprattutto per l’atteggiamento del Verona che ha depositato una memoria alquanto sgradevole nei toni e nei modi, sottolineando a più riprese la grossolanità dell’errore commesso.

Un modo di fare che non è piaciuto per niente ai rappresentanti della Roma e che ha provocato la reazione di Guido Fienga. Il Ceo ha risposto per le rime al legale dei veneti, facendo presente come uno dei responsabili, l’ex segretario Longo, verrà tesserato a breve come dg della società veneta.

La Roma ha rimarcato come in giurisprudenza non sia possibile equiparare l’errore al dolo, che tra l’altro non ha conferito nessun vantaggio. Sono state proposte due soluzioni giuridiche: chiedere un parere consultivo alla Corte Federale di Appello oppure intervenire nella norma comminando una gradazione nella sanzione. Della serie: se la norma è sbagliata, va modificata.

Fonte: Il Messaggero / Il Tempo