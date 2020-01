Roma, si avvicina Mandragora: conferme da persone molto vicine al giocatore

CALCIOMERCATO ROMA ULTIMA ORA – Si fa strada l’ipotesi Mandragora per il centrocampo della Roma. Sarebbe il mediano di 22 anni il rinforzo per la mediana che Petrachi sta concretamente seguendo in queste ore dopo il ko di Diawara.

A darne notizia in questi minuti è Francesca Ferrazza, giornalista de La Repubblica, che su Twitter racconta come persone molto vicine al giocatore abbiano dato conferma dell’interesse concreto da parte del club giallorosso.

Concreta la pista che porta a #Mandragora dell’Udinese, giocatore già vicino un paio d’anni fa alla Roma, ai tempi allenata da Di Francesco. Conferme arrivano da persone molto vicine al giocatore #calciomercato

Che pensereste del suo arrivo? — francesca ferrazza (@francescaferraz) January 24, 2020

Rolando Mandragora, 22 anni, è un centrocampista mancino che gioca soprattutto davanti alla difesa e che fa stabilmente parte dell’Under 21 azzurra. Il giocatore cresce nel Genoa prima di finire alla Juve. In bianconero trova poco spazio e viene mandato a Crotone dove è subito protagonista.

A luglio 2018 viene ceduto all’Udinese per 20 milioni, con i bianconeri che mantengono però una clausola che prevede un diritto di riacquisto del calciatore. Con la maglia dei friulani Mandragora lo scorso anno ha giocato 35 partite collezionando 3 gol.

Redazione Giallorossi.net