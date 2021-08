Roma, si parte: arriva la Fiorentina, Mou cambia poco e conta su Abraham

AS ROMA NEWS – Comincia questa sera il campionato della Roma, con la Fiorentina di Italiano a testare le ambizioni della formazione guidata da Mourinho. L’avversaria è di quelle insidiose, nonostante la classifica con cui ha concluso la scorsa stagione.

La viola è una squadra da prendere con le pinze: con Italiano ha trovato un tecnico in grado di dare organizzazione di gioco ai suoi, e in più ha individualità assai temibili come Vlahovic e il nuovo acquisto Gonzalez. Insomma, non sarà un esordio facile per i giallorossi, che però ritroveranno la spinta dell’Olimpico.

Mou ha chiesto il supporto dei propri tifosi, che stasera risponderanno presente: venduti già oltre 26mila biglietti su 32mila a disposizione ed entro stasera è probabile che i tagliandi vengano esauriti. Per quanto riguarda la formazione, lo Special One cambierà poco rispetto alla Roma vista contro il Trabzonspor.

In difesa potrebbe giocare Kumbulla, mentre a centrocampo è probabile l’inserimento di Diawara al posto di uno tra Cristante e Veretout. In attacco può sperare di trovare spazio El Shaarawy, anche se al momento è probabile che venga confermato in blocco il reparto avanzato titolare.

Largo quindi a Shomurodov, mentre sarà regolarmente in panchina il nuovo acquisto Tammy Abraham. L’inglese non ha potuto allenarsi con i compagni ma potrà tranquillamente scendere in campo questa sera: stranezze di certi regolamenti. Mourinho sa di avere un’arma in più a disposizione, ed è pronto a gettarlo nella mischia se ce ne sarà bisogno.

Giallorossi.net – A. Fiorini