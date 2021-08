ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho vuole partire subito forte e rispondere alle vittorie di ieri di Inter, Lazio e Atalanta. Per battere la Fiorentina lo Special One si affiderà ai titolari, con giusto un paio di ritocchi rispetto alla formazione vista giovedì sera in Turchia.

In porta confermatissimo Rui Patricio, mentre sulle fasce Karsdorp e Vina non si toccano. Nel mezzo ballottaggio tra Ibanez e Kumbulla, mentre a centrocampo Diawara potrebbe togliere il posto a uno tra Cristante e Veretout.

L’attacco invece va verso la conferma in blocco: El Shaarawy e Carles Perez scalpitano, ma al momento Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan partono favoriti. Così come Shomurodov, che sembra destinato a giocare di nuovo titolare, con Mayoral (e Abraham) in panchina.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, gara che si giocherà domenica 22 agosto alle ore 20:45, diretta tv su DAZN:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Cristante, Calafiori, Darboe, Villar, Bove, El Shaarawy, Perez, Mayoral, Abraham.

All.: José Mourinho.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejón, Vlahovic, Gonzalez.

A disp.: Terracciano, Martinez Quarta, Ranieri, Terzi, Bianco, Benassi, Duncan, Maleh, Saponara, Sottil, Kokorin, Rosati.

All.: Vincenzo Italiano.

Giallorossi.net – A. Fiorini