Green Pass e doppi filtri: il ritorno all’Olimpico dei primi 30mila

NOTIZIE ROMA CALCIO – E’ un debutto a tutti gli effetti e il rischio che i piccoli disagi vissuti dai tifosi ai cancelli della prima partita con il Green Pass è reale, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (L. Monaco).

Il sistema di sicurezza messo in campo dalla Questura sarà imponente. Sarà replicato il modello adottato per le quattro partite agli Europei, in particolare per Ucraina-Inghilterra con doppi filtri e doppi controlli per evitare assembramenti ai varchi del prefiltraggio e consentire la lettura ottica del certificato vaccinale.

Il primo punto di controllo potrebbe essere anticipato, con delle transenne, all’altezza del Ponte Duca d’Aosta, della Farnesina e in corrispondenza degli altri punti di accesso allo stadio. Accanto ai 500 steward ci saranno anche alcuni medici messi a disposizione dalla Roma.

Tornano i gruppi in Curva Sud ad eccezione dei Fedayn che sabato scorso avevano annunciato la decisione con uno striscione a Piazza Mancini. Non preoccupa invece la rivalità tra le tifoseria: i fiorentini non dovrebbero essere più di 100.

Fonte: La Repubblica