Serie A: la Lazio passa a Empoli (1-3) e l’Atalanta a Torino (1-2). L’Inter travolge il Genoa, in gol anche Dzeko

ALTRE NOTIZIE – E’ cominciato questo pomeriggio alle 18:30 il campionato di Serie A con le vittorie di Inter e Sassuolo.

I nerazzurri travolgono il Genoa col punteggio di 4 a 0: in gol Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko. Vince anche il Sassuolo di Dionisi, che passa sul campo dell’Hellas Verona di Di Francesco col punteggio di 3 a 2 (a segno Raspadori, Djuricic e Traore per gli ospiti, mentre è inutile la doppietta di Zaccagni per i padroni di casa).

Nei match serali invece vittoria della Lazio di Sarri che passa a Empoli col punteggio di 3 a 1: i toscani si illudono col gol di Bandinelli, a segno dopo appena 4 minuti. I biancocelesti però pareggiano pochi secondi dopo con Milinkovic-Savic, e poi chiudono il match con Lazzari e Immobile (su rigore) già prima dell’intervallo.

Vince anche l’Atalanta sul campo del Torino: bergamaschi avanti con un gol di Muriel a inizio primo tempo, ma al 79′ arriva la rete di Belotti che entra dalla panchina segna, illudendo i granata. Nel recupero però Piccoli realizza l’insperato gol vittoria.

Redazione Giallorossi.net