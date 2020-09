Roma, si va verso una maglia “unbrand”. Per il ds si torna a parlare di Pradè

NOTIZIE AS ROMA – La maglia della Roma rischia di restare senza marchio. Stando a quanto raccontano oggi sia Il Tempo che Il Messaggero, è ancora da definire il destino dello sponsor tecnico dopo la rottura con Nike.

Se entro dicembre non arriverà un accordo la Roma è destinata a giocare almeno per una stagione con una maglia non brandizzata, cioè senza marchio del fornitore.

Per quanto riguarda invece la direzione sportiva del club, oltre ai soliti nomi in ballo (Rangnick e Paratici), Il Messaggero (S. Carina) racconta come continui a circolare anche quello di Daniele Pradè, nonostante il ds abbia rinnovato con la Fiorentina sino al 2021.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero