ROMA-SIVIGLIA 0-0: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma esce con un altro pareggio dal test odierno contro il Siviglia di Lopetegui: allo stadio Algarve di Faro finisce zero a zero tra i giallorossi e gli spagnoli.

Come di consueto per le gare amichevoli di questo precampionato, andiamo ad analizzare gli aspetti più convincenti e quelli meno di questo test amichevole che si è concluso da pochi minuti.

TOP DEL MATCH

La prestazione della squadra – Altra prova convincente dei ragazzi di Mourinho contro un avversario di livello. La Roma avrebbe potuto sfruttare meglio la superiorità numerica nel secondo tempo, ma il test resta positivo.

Ibanez – Buona prova del centrale brasiliano, sempre puntuale nelle chiusure. Efficace anche a sinistra.

Mkhitaryan – Tra i più brillanti oltre che il più pericoloso dell’attacco romanista.

Il clean sheet – Altra prestazione difensivamente solida, con la porta che resta inviolata contro i temibili attaccanti spagnoli.

DA RIVEDERE

El Shaarawy – Non riesce a tornare ai suoi livelli. Appare ancora un po’ fuori fase. Apprezzabile però il suo lavoro di copertura.

Calafiori – Un po’ timido, non si fa vedere tanto. Soffre quando viene puntato da Suso.

La pericolosità offensiva – Se la difesa oggi ha retto bene, l’attacco avrebbe dovuto essere più incisivo. Non brilla Mayoral, ma anche Dzeko non si è messo in mostra nella mezz’ora finale.

FLOP DEL MATCH

Darboe – Piuttosto deludente, troppi palloni persi a centrocampo.

Reynolds – Si conferma ancora non all’altezza di giocare titolare nella Roma. Troppo in affanno, specie quando viene attaccato.

Giallorossi.net – A. Fiorini