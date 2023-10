Roma-Slavia trent’anni dopo

AS ROMA NEWS – Roma-Slavia Praga è più di una semplice partita di un girone di Europa League. Forse questa sfida potrà non suonare familiare ai più giovani, ma per chi ha qualche capello bianco in più non potrà non ricordare la storica sfida di quasi trent’anni fa giocata all’Olimpico, dove la festa giallorossa per una rimonta che fece impazzire i romanisti venne spezzata dal gol di Vavra.

Una ferita ancora aperta per molti romanisti. Certo, il match di questa sera ha una valenza differente (in palio c’è la supremazia nel girone, non una semifinale) ma battere i cechi significherebbe rimettere in parte le cose apposto a distanza di tanti anni. Allora la doppietta di Moriero (il secondo gol su assist di un giovanissimo Totti) e la rete di Giannini vennero vanificati da una rete casuale dei cechi nel finale del secondo tempo supplementare.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Alla guida della squadra ora c’è Josè Mourinho (allora il compianto Carlo Mazzone) in attacco non c’è più Balbo ma Lukaku, la proprietà del club è diventata americana. Stasera in campo andrà una Roma molto vicina a quella titolare, al netto del lungo elenco di indisponibili a falcidiarne la rosa. L’imperativo è vincere per prendersi la vetta del girone e compiere un passo importante verso gli ottavi di finale.

I cechi, secondi nel proprio campionato a due punti dallo Sparta Praga, sono partiti fortissimo nel girone, battendo Servette e Sheriff, rifilandogli ben otto gol senza subirne nemmeno uno. Lo Slavia non arriverà all’Olimpico da vittima sacrificale e ci terrà a fare una bella figura: l’esultanza dei calciatori cechi al sorteggio ha dimostrato quanto la squadra ci tenesse a calcare un palcoscenico prestigioso come quello capitolino.

Per la formazione di Praga anche un pareggio stasera potrebbe essere un buon risultato, e rimandare tutto il discorso nella gara di ritorno tra due settimane, dove potrà sfruttare il vantaggio territoriale. La Roma invece dovrà cercare di vincere a tutti i costi. Per farlo non dovrà pensare troppo alla supersfida di domenica sul campo dell’Inter che si preannuncia incandescente. Non sarà facile, ma la filosofia deve essere “una partita per volta”. Ora c’è da rimettere a posto la storia e cancellare in parte il ricordo di quel maledetto 19 marzo di quasi trent’anni fa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini