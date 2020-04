Roma, Smalling è più lontano. Fazio e Jesus ai saluti, si ripartirà da Mancini e Ibanez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chris Smalling è più vicino all’addio. Col passare dei giorni è sempre più difficile che la Roma riesca a trattenerlo, col Manchester United che non sembra propenso a prolungare il suo prestito per un altro anno.

A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). Gli inglesi sarebbero disposti a cederlo, ma in questo momento la Roma non avrebbe la capacità economica per strapparlo allo United. Sul piede di partenza anche Federico Fazio e Juan Jesus, esuberi dallo stipendio pesante.

La difesa quindi subirà un inevitabile restyling: si ripartirà da Gianluca Mancini, anche il neo acquisto Ibanez avrà più spazio, e forse resterà anche il turco Cetin che ha dato dimostrazione di essere un giocatore con delle qualità. Non è da escludere che Petrachi aggiunga a questo terzetto un difensore forte ed esperto che possa sostituire Smalling nel caso in cui l’inglese non restasse a Trigoria.

Fonte Gazzetta dello Sport