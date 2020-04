Totti giura: “Troverò il nuovo Francesco”. Poi gufa la Lazio: “Le dice tutto bene, spero in un black-out il prima possibile”

NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti è sicuro: riuscirà a trovare un nuovo campione da lanciare nel calcio, che sarà in grado di ripercorrere le sue gesta. E chissà, magari per fargli vestire la maglia della Roma: “Sto lavorando per cercare il nuovo Totti, che sia in Italia, in Europa o nel mondo. E sono certo che ci riuscirò. Ho preso qualche giovane e lo crescerò come ho sempre voluto fare, come mi hanno cresciuto. Riuscirò a trovarlo”.

L’ex Capitano giallorosso ha poi speso parole al miele per Paulo Fonseca: “E’ un grandissimo allenatore, che sta capendo il calcio italiano, la città e tantissime altre cose. E’ addentrato, me ne parlano tutti bene, compresi i calciatori”.

Poi la gufata a Simone Inzaghi e alla Lazio: “Sarei stato contento per Inzaghi se avesse allenato un’altra squadra. Spero si possano fermare il prima possibile. Gli dice tutto bene, ora non gli si può dire nulla. Spero ci possa essere un black out il prima possibile”.

Fonti: La Repubblica – Il Tempo