Roma, Smalling out per il Cluj: problema al ginocchio. Mancini e Ibanez, niente lesioni: recupero possibile per Napoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti da Sky Sport sull’infermeria giallorossa. Non arrivano buone notizie sul fronte difesa: Chris Smalling ha smaltito l’intossicazione alimentare, ma non il problema al ginocchio che lo aveva tenuto fuori al suo rientro a Roma: il difensore avverte un leggero dolore, e non sarà disponibile per il Cluj.

L’emergenza difesa, dunque, è più reale che mai: Fonseca infatti non potrà contare nemmeno su Gianluca Mancini. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il calciatore non recupererà per la partita di Europa League dal risentimento muscolare accusato contro il Parma.

Stesso discorso per Roger Ibanez: anche il difensore brasiliano non ha riscontrato lesioni, ma è di certo out per la partita di coppa. La speranza del calciatore è di riuscire a recuperare per domenica. A questo punto Fonseca avrà grosse difficoltà a organizzare una difesa vista l’assenza di quasi tutti i centrali ad eccezione di Juan Jesus. Qualche timida speranza per Kumbulla, che oggi effettuerà il tampone di controllo. Out di sicuro Fazio.

Edin Dzeko invece è tornato regolarmente in gruppo e sarà convocato: a partire titolare sarà ancora Borja Mayoral, ma il bosniaco potrebbe essere impiegato nella ripresa, anche per riacquistare un po’ di minutaggio dopo l’assenza causa Covid.

Fonte: Sky Sport