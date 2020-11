AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 24 novembre 2020:

Ore 11:20 – Secondo Fernando Magliaro non ci sono possibilità per il Flaminio come alternativa per lo Stadio della Roma: “E’ una bellissima suggestione, ma comunque una suggestione. La percorribilità è meno di zero per una squadra come la Roma che vuole giocare la Champions League. Se Lotito ha già detto ‘no’ al ‘Flaminio’ ci sarà un motivo…“.

Ore 10:45 – La UEFA ha designato gli arbitri che dirigeranno il quarto turno del girone di Europa League: la partita tra Cluj e Roma sarà arbitrata dall’austriaco Harald Lechner che sarà coadiuvato dai connazionali Andreas Heidenreich e Maximilian Kolbitsch. Il quarto uomo sarà Julian Weinberger.

Ore 10:30 – L’ottimo lavoro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma è arrivato fino in Cina: al tecnico è arrivata una proposta da 5 milioni di euro all’anno. Il portoghese però non ha voluto nemmeno ascoltarla. Lo rivela il Corriere dello Sport.

Ore 10:10 – Stando a quanto rivela il Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli Osimhen, alle prese con una lussazione della spalla, non ce la farà a recuperare per la gara di domenica contro la Roma.

Ore 9:45 – L’agente di Borja Mayoral rivela a Radio Kiss Kiss: “Con Giuntoli parlammo della possibilità di portare a Napoli sia Hakimi che Mayoral. La Roma è una grande squadra ed una realtà importante del calcio italiano, Mayoral è stato conquistato dal progetto giallorosso”.

Ore 9:00 – L’idea dei Friedkin per lo Stadio della Roma: affidare all’architetto di fama mondiale, Renzo Piano, il remake del Flaminio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Paulo Fonseca prepara la Roma 2 per l’Europa League: contro il Cluj tornano Pau Lopez, Calafiori, Smalling, Diawara e tante altre novità. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…